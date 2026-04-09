L’Alps Tour, circuito di golf di livello continentale, arriva in Italia e si svolge fino a sabato al Golf Villa Paradiso di Cornate. La competizione vede protagonisti giovani talenti che si sfidano sul campo, offrendo uno spettacolo di colpi e strategie. La tappa rappresenta una delle tre tappe italiane del torneo, che ogni anno attira giocatori emergenti e appassionati di golf.

L’Alps Tour sbarca in Italia. Da oggi a sabato il Golf Villa Paradiso sarà palcoscenico di una delle tre tappe italiane del terzo circuito continentale, trampolino di lancio per i campioni di domani. Il circuito festeggia il 25esimo anno di attività, proprio come il club brianzolo, e dalla nascita ha organizzato 448 tornei con atleti di 15 nazioni e un montepremi totale di oltre 18 milioni. Negli anni hanno spiccato il volo verso competizioni maggiori campioni come Guido Migliozzi, l’inglese Matt Wallace, il belga Nicolas Colsaerts, il portoghese Felipe Lima, l’olandese Darius Van Driel, lo spagnolo Angel Hidalgo e i francesi Julien Guerrier e Matthieu Pavon. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ’Paradiso’ del golf. Alps Tour, ci siamo. I campioni del futuro incantano a Cornate

Alps Open al via. Così il golf spinge l’economia lombardaNel cuore della Lombardia, tra il verde del Parco dell’Adda e un sistema economico sempre più attento alla leva sportiva, il golf torna protagonista.

Scontro sul futuro della sede del Professionale. La sindaca Chiassai: “Noi non ci siamo mai tirati indietro”“Il Movimento 5 Stelle utilizza la situazione della sede del Professionale di via Marconi come un pretesto politico per attaccare inutilmente...

Temi più discussi: Con il Villa Paradiso Alps Open si alza il sipario sull’Italian Pro Tour presented by Buccellati; Il ’Paradiso’ del golf. Alps Tour, ci siamo. I campioni del futuro incantano a Cornate; Villa Paradiso compie 25 anni con Alps Tour e festa per tutti; Golf, al via Villa Paradiso Alps Open.

Il ’Paradiso’ del golf. Alps Tour, ci siamo. I campioni del futuro incantano a CornateIl circolo brianzolo ospita da oggi a sabato il torneo internazionale. In campo 132 giocatori: fari puntati su Romano e il vimercatese Scalise. ilgiorno.it

Golf internazionale a Cornate: al via il Villa Paradiso Alps OpenOltre 130 professionisti per la tappa italiana dell’Alps Tour: Assolombarda punta sul golf come motore economico e turistico per la Lombardia. mbnews.it

A Cornate d’Adda scatta l’Alps Open, apertura del tour 2026 con oltre 130 professionisti. In Lombardia il golf vale fino a 185 milioni € tra circoli, turismo ed eventi e si rafforza come leva strategica per attrarre investimenti e valorizzare il territorio x.com

Villa Paradiso Alps Open: la Pro-Am al team del francese Hole. Via allo show dell’Alps Tour Nel primo evento stagionale dell’Italian Pro Tour presented by Buccellati i protagonisti dell’Alps Tour si sfidano al Golf Villa Paradiso dal 9 all’11 aprile. Foto Raffaele - facebook.com facebook