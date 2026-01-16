Scontro sul futuro della sede del Professionale La sindaca Chiassai | Noi non ci siamo mai tirati indietro

Sul futuro della sede del Professionale di via Marconi si apre un confronto tra l’amministrazione comunale di Montevarchi e il Movimento 5 Stelle. La sindaca Chiassai afferma che l’amministrazione non si è mai sottratta alle responsabilità, mentre il Movimento 5 Stelle solleva questioni politiche sulla gestione della struttura. La vicenda evidenzia le tensioni in corso e il dibattito sull’utilizzo e la destinazione della sede.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.