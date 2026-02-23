Il Festival di Sanremo celebra gli eroi di Milano-Cortina | sul palco gli atleti azzurri e i campioni paralimpici

Il Festival di Sanremo rende omaggio agli atleti di Milano-Cortina, coinvolgendo sul palco campioni paralimpici e olimpici come Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. La scelta di includere anche Bertagnolli, Ravelli e Turra rafforza il messaggio di sport e inclusione. La manifestazione porta così in primo piano il valore dello sport come motore di solidarietà e uguaglianza. La serata si conclude con un omaggio musicale dedicato a tutti gli atleti presenti.

Dall’Ariston passeranno Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. Con loro anche Bertagnolli, Ravelli e Turra: sport e inclusione protagonisti del Festival di Sanremo Il Festival di Sanremo si conferma ancora una volta vetrina dell’orgoglio nazionale, capace di unire musica, spettacolo e grandi storie italiane. Nella serata di mercoledì saliranno sul palco del Teatro Ariston alcune delle protagoniste assolute delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. La loro presenza all’Ariston rappresenta molto più di un semplice omaggio ai podi olimpici: è il riconoscimento pubblico del sacrificio, della disciplina e della continuità che hanno portato l’Italia ai vertici degli sport del ghiaccio e della neve in quest’ultima Olimpiade. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Milano-Cortina 2026, Mattarella a pranzo al villaggio Olimpico con le atlete e gli atleti azzurri – Il videoIl presidente Sergio Mattarella ha pranzato ieri con le atlete e gli atleti italiani al Villaggio Olimpico di Milano, alla vigilia dei Giochi.

Milano Cortina, Mattarella incontra gli atleti azzurri: «La prima competizione è con i propri limiti»Il presidente Mattarella ha incontrato ieri gli atleti azzurri impegnati nelle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Festival di Sanremo 2026: come vestiranno i cantanti? Abbiamo intervistato tutti gli stylist degli artisti in gara: ecco cosa ci hanno rivelato; Sanremo 2026, ecco le date, i cantanti, i conduttori e tutto quello che c'è da sapere; A che ora finisce il Festival di Sanremo 2026? Parla Carlo Conti.

Sanremo 2026: il programma completo sera per seraTanti gli ospiti che vedremo sul palco dell'Ariston nel corso delle cinque serate, da domani a sabato 28 febbraio, trasmesse in prima serata su Rai 1, in radio su Radio2, e in streaming su RaiPlay. rockol.it

Perché Sanremo 2026 non è un festival musicale, ma un rito di autoconservazioneCarlo Conti, Laura Pausini e un cast prevedibile per un Festival che non innova ma si auto-conserva nel nome della tradizione ... ilfattoquotidiano.it

L’Italia chiude le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 con un record storico di 30 medaglie, , miglior bottino di sempre per la spedizione azzurra Ma vediamo nel dettaglio quanto hanno guadagnato gli atleti italiani - facebook.com facebook

Milano Cortina 2026, la chiusura: Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto guidano gli azzurri x.com