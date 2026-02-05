Il presidente Mattarella ha incontrato ieri gli atleti azzurri impegnati nelle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Durante l'incontro, ha detto che la vera sfida non è solo contro gli avversari, ma prima di tutto con se stessi e i propri limiti. Gli atleti ascoltano le sue parole e riprendono fiato prima di affrontare le prossime gare.

«La prima competizione è con se stessi e con i propri limiti per superarsi, per migliorarsi, e poi c’è a fianco quella con gli altri partecipanti». Sono le parole del capo di Stato Sergio Mattarella pronunciate durante l’incontro con gli atleti italiani di Milano Cortina al Villaggio Olimpico. Il principio del suo discorso è che l’importante è partecipare. «Ci auguriamo che siano tante le medaglie - ha premesso - ma quello che è importante è il modo in cui parteciperete, con impegno, dando tutto se stessi, con lealtà, con rispetto per gli altri, è una competizione che dà nel mondo uno spettacolo di straordinario valore, di convivenza, di amicizia, di umanità, di serietà». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Milano Cortina, Mattarella incontra gli atleti azzurri: «La prima competizione è con i propri limiti»

Approfondimenti su Milano Cortina

Il presidente Mattarella è arrivato al Villaggio olimpico di Milano, dove ha incontrato gli atleti e partecipato alla consegna delle giacche italiane.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Milano-Cortina, Mattarella incontra a Palazzo Marino i membri del Cio; Olimpiadi 2026, Mattarella a Milano alla Scala: 'Tregua olimpica sia rispettata ovunque'; Mattarella incontra i membri del CIO a Palazzo Marino a Milano; Milano Cortina 2026, il Presidente Mattarella incontra i membri del Comitato Olimpico a Milano.

Mattarella al Villaggio Olimpico incontra gli atleti azzurri: «La prima competizione è con i propri limiti»Stanno per iniziare le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato gli atleti azzurri al villaggio olimpico, lanciando dei messaggi ... ilmessaggero.it

**Milano-Cortina: Mattarella incontra atleti azzurri, partecipazione primo risultato'**Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Ci siamo, state per cominciare. Naturalmente alla vigilia dell'apertura non posso non ricordare che per tutte voi e tutti voi che siete qui questo già è un grande success ... lanuovasardegna.it

Che i 18mila volontari delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 dovessero preoccuparsi dell’alloggio, lo si sapeva dal momento in cui Fondazione Mico ha lanciato il bando per la raccolta delle offerte di disponibilità. Ma che una parte di loro dovesse provvedere a facebook

Le Olimpiadi di Milano-Cortina stanno mostrando diverse ombre, nascoste neanche troppo bene Simone Renza #MilanoCortina2026 x.com