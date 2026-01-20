A Galleria Toledo in scena La tempesta da William Shakespeare

A Galleria Toledo, teatro stabile d'innovazione, è in scena

A Galleria Toledo - teatro stabile d'innovazione, per tre settimane è in scena La tempesta da William Shakespeare, produzione di Galleria Toledo, drammaturgia e regia di Laura Angiulli.Lo spettacolo è in scena dal giovedì alla domenica, (22–25 gennaio 29 gennaio - 1 febbraio 5–8 febbraio 2026.

