Elogio della vita a rovescio a Galleria Toledo

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga A Galleria Toledo, teatro stabile d’innovazione, diretto da Laura Angiulli, sabato 28 febbraio alle 20.30 e domenica 1 marzo alle 18 in scena “Elogio della vita a rovescio” di Daria Deflorian, già premio Ubu per L’origine del mondo, con Giulia Scotti. Produzione Index in collaborazione con A.D., Teatro Basilica, Lottounico, Carrozzerie n.o.t “Elogio della vita a rovescio” è diretto da Daria Deflorian, che lo firma con l’attrice Giulia Scotti, liberamente ispirato all’opera di Han Kang. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Alla Feltrinelli incontro con Deflorian, poi a Galleria Toledo Elogio della vita a rovescioIl teatro contemporaneo prende vita a Napoli grazie alla presenza di Deflorian, che partecipa a un evento alla Feltrinelli, promosso dalla crescente domanda di spettacoli innovativi.

Galleria Toledo, Epifania "BABAYAGA" aspetta i piccoli spettatoriPresso la Galleria Toledo, l’epifania porta in scena

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Alla Feltrinelli incontro con Deflorian, poi a Galleria Toledo Elogio della vita a rovescio; Un elogio del pudore, la virtù del limite; Cerotti, nel nuovo album di Lupo l'elogio dell'imperfezione: rimedi emotivi per sanare le ferite dell'anima; Francesco, folle santità. Con l’elogio dell’errore.

Alla Feltrinelli incontro con Deflorian, poi a Galleria Toledo Elogio della vita a rovescioIl progetto teatrale prende forma dall’immaginario della sudcoreana Han Kang e vede coinvolte Laura Angiulli e Giulia Scotti in un percorso tra dialogo pubblico e scena ... napolitoday.it

Elogio della leggerezza: come imparare a volare sopra i problemiNon avere macigni sul cuore… dirlo è un conto, riuscirci un altro. Nel flusso della quotidianità, c’è sempre qualche ostacolo a impedirci di restare a una certa quota, tre metri sopra il cielo. Si può ... msn.com

Da venerdì 20 a domenica 22 febbraio 2026, arriva per la prima volta a Napoli, a La Galleria Toledo in via Concezione a Montecalvario, 34, “Charta”, lo spettacolo, prodotto da Fortezza est e Teatro Akropolis, di e con Bernardo Casertano, attore, regista e volto - facebook.com facebook