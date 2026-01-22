il ritorno di conte e lukaku agita il chelsea se ne sono andati sbattendo la porta e col dente avvelenato athletic

Il ritorno di Conte e Lukaku al Chelsea suscita molta attenzione, dopo le recenti tensioni e partenze. Napoli e Chelsea, due club con storie ricche di eventi, si preparano ad affrontarsi nuovamente, rievocando incontri passati e vecchi rapporti tra allenatori e giocatori come Conte, Lukaku e Gilmour. Questa partita si inserisce in un contesto di rivalità e vicende umane che aggiungono profondità alla sfida in programma.

Corsi e ricorsi storici e Napoli-Chelsea è una partita che di storie da raccontare ne ha molte. Amici e vecchi nemici tra le due squadre: Antonio Conte, Romelo Lukaku, Billy Gilmour. E, soprattutto, una qualificazione, mancata, al turno successivo di Champions League. Marzo 2012. Il Napoli pensa di avere in cassaforte il passaggio con il 3-1 dell’andata. I londinesi esonerano Villas-Boas. Arriva Roberto Di Matteo e gli azzurri perdono 4-1 con una grande prestazione di Drogba. Poi il Chelsea vince la Champions. Lo racconta The Athletic prima di passare all’oggi: “Oggi il rumore del Maradona potrebbe risultare persino più intimidatorio di quello di quasi 14 anni fa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

