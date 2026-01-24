Nuovo ponte che sprint | il varo alla fine di febbraio Sarà una manovra show

A Firenze, il nuovo ponte sta prendendo forma con l'iniezione di calcestruzzo nelle sue fondamenta. Il completamento è previsto entro la fine di febbraio, con un varo che promette di essere un momento importante per la città. Questo progetto contribuirà a migliorare la viabilità tra Gavinana e Bellariva, facilitando anche il passaggio della linea 3 del tram, e rappresenta un passo avanti nelle infrastrutture urbane.

Firenze, 24 gennaio 2026 – Oggi il calcestruzzo verrà 'iniettato' nella pila che sbuca dalle viscere fradicie dell'Arno, il sostegno principe del ponte che sta nascendo vicino al dirimpettaio Giovanni da Verrazzano e che sarà destinato, già entro l'estate, ad allacciare Gavinana e Bellariva, 'scaricando' di motori l'area tra piazza Ravenna e via De Sanctis dove correranno i binari della linea 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli. Firenze e il nuovo ponte sull'Arno: verso il clou degli imponenti lavori. Assemblaggio spettacolare Un passaggio simbolico prima ancora che tecnico quello che attueranno gli operai stamani poiché, dopo un cantiere sprint, il nuovo ponte fiorentino che arriva a 45 anni di distanza dall'ultimo realizzato, il viadotto di Varlungo, inizierà ad avere una base concreta su cui poggiarsi.

