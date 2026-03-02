Oggi si è assistito alla deposizione del primo uovo dei falchi pellegrini nel nido situato sul tetto del Pirellone. La madre, chiamata Giulia, ha deposto l’uovo, continuando così una tradizione che si ripete ogni anno. Il nido, monitorato costantemente tramite una webcam, permette di seguire tutte le fasi di questa attività. Nel 2025 furono deposte tre uova nello stesso nido.

Milano, 2 marzo 2026 – Anche quest’anno si rinnova la tradizione dei falchetti del Pirellone. imamma Giulia ha deposto il primo uovo - nel 2025 furono tre - nel nido che è osservato 24 ore su 24 da una webcam in cima a Palazzo Pirelli. La schiusa è attesa per Pasqua. L’annuncio L’annuncio è arrivato via social da parte del Consiglio regionale della Lombardia. “Ancora una volta la natura dimostra la sua forza e ci consegna un messaggio di speranza - ha commentato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani - I falchetti di Palazzo Pirelli sono un simbolo della vita che si rinnova, anche in condizioni non sempre facili e spesso ostili, regalandoci fiducia e ottimismo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giulia e Giò, deposto il primo uovo dei falchi pellegrini del Pirellone: “La natura ci consegna un messaggio di speranza”

