Il museo dell’Innocenza della serie Netflix esiste davvero | dov’è e cosa racconta della storia d' amore di Orhan Pamuk
Il museo dell’Innocenza, descritto nel romanzo di Orhan Pamuk e ora protagonista di una serie Netflix, esiste davvero a Istanbul. La sua creazione deriva dalla passione dello scrittore per la storia d’amore tra Kemal e Fusun, che si riflette in un archivio di oggetti personali. Il museo raccoglie più di 1000 pezzi, tra cui vestiti, fotografie e oggetti quotidiani, tutti legati a questa vicenda. Visitando il luogo si può scoprire come i ricordi si trasformano in un vero e proprio racconto visivo.
Ma la forza di questo racconto non si esaurisce sullo schermo o tra le pagine del libro. Perché il museo dell’Innocenza esiste davvero: è un luogo reale, visitabile a Istanbul. Aperto nel 2012, non è tanto una scenografia narrativa, ma piuttosto un luogo fisico, dove letteratura e vita si confondono fino a diventare indistinguibili. Lo stesso Pamuk ha raccontato che il museo dell’Innocenza è nato contemporaneamente alla stesura del romanzo, non in un secondo momento, iniziando a raccogliere oggetti in giro per la città negli anni Novanta quando ha inziato a pensare al libro - pubblicato poi nel 2008. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Quando indichiamo il momento piú felice della nostra vita, siamo anche consapevoli che si tratta di un passato remoto che non tornerà mai piú, e questo provoca in noi un grande dolore. (Il museo dell'innocenza) Orhan Pamuk
