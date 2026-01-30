Romano Il mostro? Giù entro la fine dell’anno

La città di Romano di Lombardia si appresta a demolire il famoso “mostro”. L’edificio di Palazzo Muratori, che da anni divide gli abitanti, sarà abbattuto entro la fine dell’anno. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e proteste, e ora sembra ormai certa.

Romano di Lombardia. La città si prepara a dire addio al “mostro”. L’edificio di Palazzo Muratori, che da anni divide l’opinione pubblica verrà abbattuto, con tutta probabilità, entro la fine dell’anno. L’amministrazione comunale ha infatti avviato le prime interlocuzioni con i tecnici per pianificare la demolizione che potrebbe avvenire nel corso della stagione autunnale. “Stiamo facendo l’analisi dei costi e impostando un cronoprogramma”, spiega il sindaco Gianfranco Gafforelli. L’intervento è subordinato all’entrata di risorse derivanti dall’alienazione dell’ex campo sportivo di San Defendente che, l’ente, potrebbe incamerare verosimilmente tra settembre e ottobre.🔗 Leggi su Bergamonews.it

