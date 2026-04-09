Il modellino di una bara nell' ufficio di Ferrandelli | Le minacce non ci fermano oggi la consegna di un' altra casa

Nel quartiere Uditore, il Comune consegnerà oggi le chiavi di un appartamento confiscato alla mafia a una famiglia locale. L’immobile, che si trova nell’area, era stato assegnato all’Amministrazione dall’Agenzia nazionale per i beni confiscati. In un ufficio, un modellino di una bara è stato collocato in modo visibile, mentre un rappresentante di un’associazione ha dichiarato che le minacce ricevute non impediranno la consegna delle case alle famiglie interessate.

Oggi il Comune consegnerà a un'altra famiglia palermitana le chiavi di un immobile tolto alla mafia. L'appartamento si trova nel quartiere Uditore ed era stato consegnato all'Amministrazione dall'Agenzia nazionale per i beni confiscati. "Questa è la dimostrazione che non ci fermiamo, non. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Un alloggio anche per la famiglia fuggita dallo Zen dopo le minacce, Ferrandelli: "Ricucita una ferita profonda"Adesso ha una casa anche la famiglia costretta a fuggire dalla casa popolare dello Zen2 dopo le intimidazioni.

Valentino, il ricordo di Antonio Bandini, il suo braccio destro per 10 anni: «Io e lui nello stesso ufficio, una scrivania di fronte all'altra. I racconti di Audrey Hepburn e Jackie Kennedy, le confidenze e le risate. E quella volta che l'ho mandato a quel paese»Come ha conosciuto Valentino Garavani? «Avevo 28 anni, lavoravo da Guy Laroche, all’epoca.

Temi più discussi: Intimidazione a Ferrandelli: un modellino di bara trovato su una scrivania; Lasciate le case o vi bruciamo vive. Nell'ufficio dell'assessore una piccola cassa da morto; Qualcosa è cambiato: ma stiamo attenti.

Case e minacce: Vi bruciamo vive. Una bara nell’ufficio di FerrandelliCambia solo la zona – dallo Zen in via Oreto – ma la storia si ripete: f amiglie assegnatarie di case minacciate affinché rinuncino a viverci. Ferrandelli ha denunciato gli episodi alla polizia e li ... livesicilia.it

Qualcosa è cambiato: ma stiamo attentiQualcosa è cambiato, a Palermo. L’amministrazione del sindaco Roberto Lagalla, con l’assessore Fabrizio Ferrandelli in prima linea, sta affrontando la ferita purulenta del racket delle case. C’è una ... livesicilia.it

L’amministrazione Lagalla, con l’assessore Fabrizio Ferrandelli in prima linea, sta affrontando la ferita purulenta del racket delle case - facebook.com facebook