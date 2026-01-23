Valentino il ricordo di Antonio Bandini il suo braccio destro per 10 anni | Io e lui nello stesso ufficio una scrivania di fronte all' altra I racconti di Audrey Hepburn e Jackie Kennedy le confidenze e le risate E quella volta che l' ho mandato a quel paese

Antonio Bandini, ricordo di Valentino, è stato il braccio destro del celebre designer per dieci anni. Collaborando fianco a fianco, condivise momenti di lavoro e confidenze, tra racconti di icone come Audrey Hepburn e Jackie Kennedy. La sua esperienza come design director delle collezioni donna della Maison ha contribuito a definire l’evoluzione del brand, lasciando un segno importante nel mondo della moda.

Come ha conosciuto Valentino Garavani? «Avevo 28 anni, lavoravo da Guy Laroche, all’epoca. La fashion coordinator della griffe, che era anche moglie del CEO di Dior, era appena passata da Valentino. Fu lei che mi introdusse alla maison. Feci un incontro direttamente con Giancarlo Giammetti. Lì per lì mi sembrò fosse andato disastrosamente: mi trattò male - diciamo così - ma io non me la presi, non sono un tipo collerico. All’epoca, poi, per i “grandi” c’era un enorme rispetto, non come ora che i ragazzini sono spesso presuntuosi. Capii solo più tardi che quell’incontro era una specie di test, per valutare come reagissi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

L’intervista al compagno storico e braccio destro di Valentino, Giancarlo Giammetti: “Io non facevo il business, io facevo il futuro della ditta vicino a lui, dandogli la libertà di pensare solo a creare”Ripubblichiamo l’intervista a Giancarlo Giammetti, storico collaboratore e amico di Valentino Garavani, scomparso oggi a Roma all’età di 93 anni.

Da Audrey Hepburn a Lady Gaga: ecco le dive in abiti ValentinoDa Audrey Hepburn a Lady Gaga, molte star hanno scelto Valentino per i momenti più significativi della loro carriera.

Dante Ferretti: un ricordo di Valentino? Che dire... Solo rossoRoma, 23 gen. (askanews) - Cosa posso ricordare di più di quello che era? Una persona straordinaria, eccezionale, l'unica cosa che posso dire è 'rosso'. E' quanto ha detto il celebre scenografo e co ... quotidiano.net

Valentino, il ricordo della storica première della Maison, Maria Antonietta De Angelis: «Lavorare al suo fianco mi ha insegnato che cos'è la perfezione. Io ero affezionata a ...Le sue mani sapienti hanno tagliato, cucito, decorato le più belle creazioni della Maison Valentino. Più artista che sarta, Maria Antonietta De Angelis ricorda per noi il «signor Valentino»: ecco il r ... vanityfair.it

