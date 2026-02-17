Un alloggio anche per la famiglia fuggita dallo Zen dopo le minacce Ferrandelli | Ricucita una ferita profonda

Una famiglia che aveva lasciato la casa dello Zen2 a causa delle minacce ha trovato un nuovo alloggio, grazie all’intervento di Ferrandelli. La decisione deriva dalle continue intimidazioni che avevano reso impossibile vivere in quella zona. Questa soluzione rappresenta un passo importante per ricostruire la stabilità delle persone coinvolte.

Adesso ha una casa anche la famiglia costretta a fuggire dalla casa popolare dello Zen2 dopo le intimidazioni. L'alloggio, che si trova nel quartiere Sperone, è stato assegnato oggi dagli uffici comunali che si occupano di emergenza abitativa e che fanno capo a Fabrizio Ferrandelli. È stato lo stesso assessore a renderlo noto. L'immobile, anche in questo caso è stato riconsegnato all'Amministrazione dai parenti di una assegnataria non più autosufficiente che si è trasferita nell'abitazione dei figli. È stato così possibile consegnare subito un altro appartamento alla famiglia (con 3 minori più un quarto in arrivo) costretta a scappare nel cuore della notte dopo le pesanti minacce.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Palermo, Zen sotto assedio: l’assessore Ferrandelli passa la notte in un alloggio popolare per sfidare le intimidazioni.L’assessore Ferrandelli ha deciso di trascorrere la notte in un alloggio popolare nel quartiere Zen di Palermo, dopo aver ricevuto minacce.

Alloggio popolare consegnato allo Zen 2: nuova casa per una famiglia con sei figliA Palermo, nel quartiere Zen 2, il sindaco e la giunta hanno consegnato le chiavi di un nuovo alloggio popolare a una famiglia con sei figli, offrendo loro una casa stabile dopo mesi di incertezza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.