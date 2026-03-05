Cardinale punta forte su NBA Europe | spazio al Milan anche nel basket? La situazione

Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha espresso interesse per il progetto NBA Europe, il campionato di basket che la NBA ha in programma di lanciare in Europa a partire dalla stagione 2027-2028. La proposta mira a creare una competizione continentale di alto livello, con un possibile coinvolgimento anche del club milanese nel settore del basket.

Cardinale, legato a LeBron James, stella planetaria dei Los Angeles Lakers, vuole essere uno dei pilastri del progetto di espansione della NBA nel Vecchio Continente, presentato dal Commissioner Adam Silver. Due mesi fa, a Londra, per la presentazione ufficiale, Cardinale era presente con Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan. Come può rientrare il club rossonero nella vasta realtà di NBA Europe? Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto un po' di chiarezza sulla questione. La tassa di ingresso per diventare socio fondatore di NBA Europe, ancora da fissare, varia tra i 250 e i 500 milioni di dollari.