L’iniziativa a Palazzo Criscuolo di Torre Annunziata invita i giovani a conoscere la memoria della Shoah attraverso cortometraggi, testimonianze e un dialogo con il giornalista Angelo Cirasa. Un’occasione per riflettere sui valori di rispetto e tolleranza, mantenendo vivo il ricordo di un evento storico fondamentale.

A Palazzo Criscuolo la Shoah raccontata dai giovani attraverso cortometraggi, testimonianze e il dialogo con il giornalista Angelo Cirasa.. Torre Annunziata ricorda il ?????? ????? ???????. Lo fa con un’iniziativa a Palazzo Criscuolo che si terrà giovedì 29 gennaio alle ore 10.00. L’evento, promosso dall’assessore alla pubblica istruzione Lina Nappo, si intitola “La Memoria che parla ai giovani “. Nel corso della mattinata si terranno le proiezioni dei cortometraggi realizzati dagli studenti di Torre Annunziata sul tema della Shoah. “Voci del passato ” e “ Le cicale” i corti realizzati dagli alunni del Pitagora. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Torre Annunziata ricorda la Shoah. A Palazzo Criscuolo l’iniziativa “La Memoria parla ai giovani”

Memoria genera Futuro 2026 è un'iniziativa a Roma che propone un ricco calendario di oltre 40 eventi, tra concerti, teatro, proiezioni e mostre.

Il Festival della Comunicazione 2026 si apre con un evento dedicato al Giorno della Memoria, martedì 27 gennaio, presso Palazzo Ducale.

