Manfredonia piange Sante Leone storico presidente della squadra di futsal che raggiunse la serie A

Manfredonia piange la scomparsa di Sante Leone, storico presidente della squadra di futsal che ha raggiunto la serie A. Figura importante nello sport locale e regionale, Leone ha contribuito a scrivere pagine significative per la crescita del futsal in Capitanata. La sua scomparsa rappresenta una perdita per tutta la comunità sportiva, che lo ricorda con rispetto e riconoscenza.

