Manfredonia piange Sante Leone storico presidente della squadra di futsal che raggiunse la serie A
Manfredonia piange la scomparsa di Sante Leone, storico presidente della squadra di futsal che ha raggiunto la serie A. Figura importante nello sport locale e regionale, Leone ha contribuito a scrivere pagine significative per la crescita del futsal in Capitanata. La sua scomparsa rappresenta una perdita per tutta la comunità sportiva, che lo ricorda con rispetto e riconoscenza.
Ha scritto pagine indelebili dello sport di Manfredonia e di tutta la Capitanata, che oggi ne piangono la scomparsa. Se n'è andato oggi Sante Leone, storico presidente del Manfredonia Calcio a 5. “Ha accompagnato tutto il lungo percorso della società, dalla fondazione tra amici fino alla serie A”.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
