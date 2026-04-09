Il 10 aprile si terrà a Nembro un incontro tra rappresentanti della polizia provinciale e esperti del Parco delle Orobie, con l'obiettivo di discutere della presenza del lupo nella zona. L'appuntamento si svolgerà in serata e si concentra sulla situazione degli animali selvatici e sulle eventuali misure di gestione. La riunione nasce dalla recente notizia del ritorno del lupo nelle aree montane.

Articolo. Domani sera, 10 aprile, un tavolo con la polizia provinciale e con gli esperti del Parco delle Orobie approfondirà la presenza stabile dei primi branchi e le sfide della convivenza con l’uomo e l’ambiente Fino a pochi anni fa, incontrare un lupo sulle Orobie era un’eventualità remota. Oggi non lo è più. Le segnalazioni si sono fatte più frequenti, le tracce sulla neve non sono più un’eccezione e, dal 2023, il primo branco stabile si è insediato nel Parco delle Orobie bergamasche. Un ritorno silenzioso, avvenuto passo dopo passo, valle dopo valle, fino a ridisegnare la geografia della fauna selvatica anche in provincia di Bergamo. Una presenza che interroga chi vive e frequenta la montagna, tra curiosità, timori e nuove (necessarie) modalità di convivenza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Il lupo è tornato sulle Orobie. A Nembro un incontro per fare chiarezza

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