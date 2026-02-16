Simonelli | Fissato incontro società-arbitri per fare chiarezza | la tecnologia…
Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha annunciato che il 23 marzo si terrà un incontro tra i dirigenti delle squadre e gli arbitri per discutere delle recenti polemiche sulla tecnologia utilizzata durante le partite. La decisione arriva dopo diverse segnalazioni di errori e dubbi sulle decisioni arbitrali, che hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Simonelli ha spiegato che l’obiettivo è chiarire le modalità di applicazione del VAR e trovare soluzioni condivise.
Simonelli. Il Presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha annunciato ufficialmente la data del confronto tra club e arbitri, spiegando: “ Abbiamo fissato per il 23 marzo l’incontro tra le società e gli arbitri. Ci saranno gli allenatori, più che i capitani, e i vertici arbitrali “. Un appuntamento pensato per favorire un dialogo diretto su episodi e interpretazioni che stanno animando il dibattito nelle ultime settimane. Simonelli ha chiarito anche sede e tempistiche dell’iniziativa: “ Sarà il primo giorno dello stop per le nazionali, avevamo pensato al 12 febbraio ma era difficile farlo con la tanta partecipazione degli allenatori con il campionato in corso “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Simonelli (presidente Serie A) dopo l’Assemblea di Lega: «Faremo un incontro tra le società e gli arbitri. Kalulu Bastoni? Protocollo assurdo»
Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, ha annunciato che le società e gli arbitri si incontreranno presto per discutere delle recenti polemiche sui protocolli.
Simonelli annuncia: «Il 23 marzo incontro società arbitri. Kalulu-Bastoni? Protocollo assurdo, per me il VAR…»
Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha annunciato che il 23 marzo si terrà un incontro con le società arbitri.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Serie A: a marzo discussione tra club, arbitri e allenatori.
Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato dopo l’Assemblea di Lega: queste le sue dichiarazioni sui temi d’attualitàSimonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato dopo l’Assemblea di Lega: queste le sue dichiarazioni sui temi d’attualità Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha parlato in co ... calcionews24.com
Simonelli: Il 23 marzo incontro tra società e arbitri in Lega. Con Butti una proposta per il VARAbbiamo fissato per il 23 marzo l'incontro tra le società e gli arbitri. Ci saranno gli allenatori, più che i capitani, e i vertici arbitrali. Questo è l'annuncio dato da Ezio Maria Simonelli, presi ... msn.com
: '` Dopo anni di attesa, la Regione Puglia rompe il silenzio sulla biblioteca di Foggia: "Riapertura priorità assoluta". Ma i cittadini vogliono date certe! L'APPUNTAMENTO: Fissato l'incontro decisivo con il - facebook.com facebook