Simonelli | Fissato incontro società-arbitri per fare chiarezza | la tecnologia…

Simonelli. Il Presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha annunciato ufficialmente la data del confronto tra club e arbitri, spiegando: “ Abbiamo fissato per il 23 marzo l’incontro tra le società e gli arbitri. Ci saranno gli allenatori, più che i capitani, e i vertici arbitrali “. Un appuntamento pensato per favorire un dialogo diretto su episodi e interpretazioni che stanno animando il dibattito nelle ultime settimane. Simonelli ha chiarito anche sede e tempistiche dell’iniziativa: “ Sarà il primo giorno dello stop per le nazionali, avevamo pensato al 12 febbraio ma era difficile farlo con la tanta partecipazione degli allenatori con il campionato in corso “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

