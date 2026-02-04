Il lupo tra timori e realtà scientifiche | un convegno con esperti e istituzioni per fare chiarezza

Venerdì sera ad Ancona si svolge un convegno dedicato al lupo, intitolato “Il Lupo del Terzo millennio – tra comprensibili preoccupazioni e realtà scientifiche”. Esperti e rappresentanti delle istituzioni si incontrano per fare il punto sulla presenza del predatore e sfatare alcuni miti. L’obiettivo è chiarire cosa si sa davvero sul comportamento e l’impatto del lupo, spesso al centro di timori e polemiche.

Un appuntamento pubblico ad Ancona con studiosi, associazioni e amministratori per approfondire la presenza dell'animale nel territorio e promuovere una corretta informazione ANCONA - "Il Lupo del Terzo millennio – tra comprensibili preoccupazioni e realtà scientifiche" è il titolo del convegno che si terrà ad Ancona, venerdì 6 febbraio alle ore 20.45, nel Salone della Chiesa San Giuseppe Moscati a Monte Dago. L'evento, aperto a tutta la cittadinanza, si aprirà con i saluti istituzionali dell'assessore alla Tutela degli Animali del Comune di Ancona, Orlanda Latini, dell'assessore alla Caccia e Pesca della Regione Marche, Giacomo Bugaro, e del presidente del Parco regionale del Conero, Luigi Conte.

