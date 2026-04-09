Il locale tecnico dell’hotel perde fuoco vigili del fuoco in azione

Oggi pomeriggio, un incendio nel locale tecnico di un hotel di Sesto ha causato l’emissione di un odore pungente nell’aria. Dopo aver ricevuto la chiamata, le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute sul posto per gestire la situazione. Durante l’intervento, si è verificata anche una fuoriuscita di cloro da un impianto presente nella struttura. Nessuna persona è rimasta ferita.

L’odore acre nell’aria, la chiamata al 112 e l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sono stati momenti di apprensione quelli di oggi pomeriggio, 9 aprile 2026, per il personale di una struttura alberghiera di Sesto dove, a causa di un incidente, si è verificata la fuoriuscita di cloro da un impianto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

A fuoco serre e un deposito di elettrodomestici: vigili del fuoco in azioneIntervento in corso dei Vigili del fuoco a Pompei per l'incendio di alcune serre e di un vicino deposito di elettrodomestici.

L’ex ristorante prende fuoco: vigili del fuoco in azione per spegnere le fiammeÈ stata una mattinata preoccupante quella di martedì 7 aprile per alcuni abitanti di Costa di Folgaria, che hanno allertato la Centrale unica di...

Temi più discussi: Ok all’ intervento di riparazione danni e rafforzamento locale del santuario del Ss. Crocifisso a Treia; Impianti geotermici: i requisiti per l’attività libera o la Pas; Polizia locale, tolleranza zero sui furbetti della targa estera: intensificati i controlli a tutela della sicurezza stradale; Recupero sottotetti: il Consiglio di Stato chiarisce quando l’intervento diventa ristrutturazione edilizia e variazione essenziale, con obbligo di permesso di costruire e rischio demolizione.

Titolare centro sportivo muore dopo intervento nel locale tecnico della piscina, procura dispone il sequestroHa accusato un malore dopo essere uscito dal locale tecnico per la filtrazione e il trattamento dell'acqua della piscina, poi si è accasciato in terra ed è deceduto. A perdere la vita un uomo di 64 ... romatoday.it

Incendio aeroporto di Ciampino, fiamme dolose nella torre di controllo: arrestato il responsabile. Voli riattivati dopo ore di caosSono tornati regolari i voli all'aeroporto di Ciampino, con la ripresa anche delle attività della torre di controllo. Lo rende noto l'Ente nazionale per l'assistenza al volo (Enav), precisando che non ... roma.corriere.it

La Polizia Locale del Comune di Rieti ricorda che, per esigenze tecnico-organizzative, la cassa per i pagamenti e lo sportello informativo presso la sede di Via La Foresta resteranno chiusi nelle giornate di venerdì 10 aprile e sabato 11 aprile 2026. Restano di - facebook.com facebook