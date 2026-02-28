Piero Batacchi, direttore della Rivista italiana difesa, afferma che l’obiettivo principale di Stati Uniti e Israele è il cambiamento di governo in Iran. In un’analisi, Batacchi sostiene che i colloqui sul nucleare siano solo una facciata e che le azioni siano orientate a destabilizzare l’attuale regime di Teheran. La sua opinione si basa su una valutazione delle recenti iniziative diplomatiche e militari nella regione.

“Mandare a casa” chi governa l’Iran: secondo Piero Batacchi – direttore della Rivista italiana difesa (Rid) – il vero obiettivo dell’attacco Usa-Iran è il cambio di regime a Teheran. “L’obiettivo qui credo non siano i colloqui nucleari – ha dichiarato Batacchi all’agenzia di stampa Adnkronos – l’obiettivo qui è mandare a casa a questi signori che governano l’Iran dal 1979. Gli americani e gli israeliani sono convinti che con un’azione militare più robusta si inneschi quel processo, tant’è vero che l’hanno dichiarato poco fa sia Netanyahu che Trump e si sono rivolti al popolo iraniano. Quindi i colloqui sono una sorta di sceneggiata, lo sapevano anche gli iraniani che gli americani e gli israeliani avrebbero attaccato; non se l’aspettavano magari stamattina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, l’analista Batacchi: “Il vero obiettivo di Usa e Israele è il cambio di governo. I colloqui sul nucleare? Sceneggiata”

Leggi anche: Usa-Iran, a Ginevra giorno di colloqui. Sul tavolo il programma nucleare

Al via in Oman i colloqui Usa-Iran sul nucleare: cosa c’è sul tavoloTeheran vorrebbe concentrarsi sull’arricchimento dell’uranio, mentre Washington spinge per negoziare anche sui missili balistici a lunghissimo raggio.

Una raccolta di contenuti su Iran.

Argomenti discussi: Perché gli Usa vogliono schierare l’artiglieria pesante in Iran.

Iran, l’analista: Le proteste non bastano, il futuro potrebbe essere ancora più duro e meno liberoDalle proteste per il prezzo delle uova del 2017–2018 al movimento Donna, Vita, Libertà del 2022, fino alle rivolte di oggi. L’Iran di questo inizio 2026 è attraversato da nuove proteste che, a ... fanpage.it

Iran, l'analista: proteste politiche, il sistema è a un punto mortoLondra, 8 gen. (askanews) - Le manifestazioni che attraversano l'Iran non sono più solo legate alla crisi economica, ma si sono trasformate in una contestazione politica più ampia della Repubblica ... quotidiano.net