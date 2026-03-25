Gino Paoli | cittadino onorario di Napoli un riconoscimento per il vero spirito partenopeo

Il Comune di Napoli ha conferito a Gino Paoli la cittadinanza onoraria, riconoscimento che celebra il suo legame con la città e il suo contributo alla musica italiana. La decisione è stata annunciata in occasione di un evento cittadino e ufficializzata con una cerimonia pubblica. La perdita di Paoli è stata ricordata con messaggi ufficiali e testimonianze di cittadini e artisti locali.

"> Napoli piange la perdita di Gino Paoli, un gigante della musica italiana, noto per la sua straordinaria carriera e il profondo legame con la città. Nel 2014, in un incontro emozionante, il cantautore genovese è stato insignito della cittadinanza onoraria dal sindaco di quel tempo, Luigi de Magistris. Questo riconoscimento non era casuale: Paoli ha sempre nutrito un amore particolare per Napoli, esprimendo il suo legame attraverso la musica e numerosi progetti artistici. Il legame tra Gino Paoli e Napoli. La scelta di conferire la cittadinanza onoraria a Gino Paoli è stata un gesto simbolico per celebrare non solo la sua carriera, ma anche l’inarrestabile influsso che ha avuto sulla cultura napoletana. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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