Carabinieri visita alle Stazioni di Alcara e Militello rosmarino del generale Del Monaco

Ieri mattina, il Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha visitato le stazioni di Alcara e Militello Rosmarino, incontrando i militari della Compagnia di Sant’Agata di Militello. La visita ha coinvolto le forze di entrambe le località, con l’obiettivo di confrontarsi con il personale e verificare le attività sul territorio.

Ieri mattina il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco ha incontrato i militari della Compagnia di Sant’Agata di Militello e delle Stazioni di Militello Rosmarino e Alcara lì Fusi. La visita ha avuto inizio presso la sede della Compagnia dove l’Alto Ufficiale, accompagnato dal Colonnello Lucio Arcidiacono Comandante Provinciale di Messina, è stato accolto dal Maggiore Maurizio Blasa e da una rappresentanza dei militari.Nel corso dell’incontro il Generale si è intrattenuto con il personale e gli sono state illustrate le principali attività del Reparto, con un aggiornamento sugli obiettivi e sulle strategie di prevenzione e contrasto dei reati. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

