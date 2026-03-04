lotito la ripicca dei tifosi al referendum e le altre pillole del giorno

Oggi si parla di come i tifosi abbiano reagito al referendum sulla giustizia, con alcuni che hanno espresso il loro disappunto attraverso manifestazioni e commenti sui social. La vicenda coinvolge anche il presidente di una società calcistica, che ha commentato le eventuali conseguenze di un esito negativo del voto. Si discute di tensioni tra il mondo del calcio e la politica, con molte opinioni che si sono fatte sentire in queste ore.

«Andrà a finire che se vinceranno i no al referendum sulla giustizia sarà colpa dei tifosi della Lazio », dicono dalle parti di Palazzo Chigi, dove non mancano i fan della squadra biancoceleste che per tradizione ha tantissimi sostenitori “con il cuore a destra ”: a Roma la situazione calcistica è incandescente, con la curva Nord dello stadio Olimpico che anche nella serata di mercoledì 4 marzo, per la semifinale di Coppa Italia contro l’ Atalanta, si riunirà a Ponte Milvio per protestare contro il presidente Claudio Lotito. Striscioni in tutta la città annunciano il voto “no” al referendum per protestare contro la proprietà, con cartelli che invitano alle elezioni a non votare Forza Italia perché Lotito è parlamentare del partito del fu Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

