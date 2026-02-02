Pugno duro di De Zerbi al Marsiglia mette un giocatore fuori squadra | cosa sta succedendo
De Zerbi ha preso una decisione drastica contro uno dei suoi giocatori e ha deciso di escluderlo dalla squadra. Durante l’ultimo allenamento, le cose sono degenerati: Murillo è stato allontanato e sono scoppiate scintille tra Kondogbia e Vermeeren. La situazione al Marsiglia sembra essere tutt’altro che tranquilla.
L'ultimo allenamento del Marsiglia è stato un incubo per De Zerbi: Murillo è stato messo fuori squadra ed è scoppiata una rissa in campo tra Kondogbia e Vermeeren.🔗 Leggi su Fanpage.it
L’Olympique Marsiglia sta vivendo giorni caldi in vista della prossima partita.
