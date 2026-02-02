Pugno duro di De Zerbi al Marsiglia mette un giocatore fuori squadra | cosa sta succedendo

De Zerbi ha preso una decisione drastica contro uno dei suoi giocatori e ha deciso di escluderlo dalla squadra. Durante l’ultimo allenamento, le cose sono degenerati: Murillo è stato allontanato e sono scoppiate scintille tra Kondogbia e Vermeeren. La situazione al Marsiglia sembra essere tutt’altro che tranquilla.

