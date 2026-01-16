Divertitevi responsabilmente | stop al fenomeno dei Sephora Kids ora i brand di cosmetici avvisano che la skincare non è un gioco per bambini

Nel 2025 si è parlato molto di Sephora Kids e della skincare per bambini, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e la percezione di questi prodotti. Ora, i brand del settore si impegnano a promuovere un approccio più responsabile, sottolineando che la cura della pelle dei più piccoli richiede attenzione e consapevolezza. È importante distinguere tra educazione e gioco, garantendo ai bambini un uso sicuro e consapevole dei prodotti cosmetici.

Se il 2025 verrà ricordato come l’anno dei Sephora Kids e della problematica skincare per bambini (ci ha provato, tra gli altri, Shay Mitchell ), nel 2026 i brand vogliono cambiare rotta. Primo tra tutti Drunk Elephant, brand di skincare dal packaging colorato che aveva scatenato la corsa all’acquisto tra ragazzine troppo giovani per aver bisogno di peptidi, acidi esfolianti e ingredienti anti-age. Con una nuova campagna, il brand prova a darci un taglio: “Divertitevi responsabilmente”. Tradotto: la skincare non è un gioco per bambini. Si è molto parlato del fenomeno dei Sephora Kids, bambini e preadolescenti che prendevano d’assalto grandi negozi (come Sephora, ma non solo) per comprare i prodotti che avevano visto usare sui social da content creator poco più grandi di loro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

