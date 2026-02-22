Skincare & bambine | perchè adottare routine beauty fin da piccole e quali sono i rischi

L’aumento dell’uso di prodotti di skincare tra le bambine nasce dalla crescente influenza dei social media e dalla pressione di apparire sempre più curate. Molte piccole iniziano a usare creme e detergenti per paura di problemi alla pelle o per imitare le figure adulte. Tuttavia, l’applicazione precoce di certi cosmetici può comportare rischi di irritazioni o allergie. Questa tendenza solleva dubbi sulla sicurezza e sull’età giusta per cominciare a prendersi cura della pelle.

Negli ultimi anni, prendersi cura della pelle non è più un’abitudine adulta: è diventata una pratica condivisa sempre più precocemente da bambine e preadolescenti. Routine che un tempo si limitavano all’igiene di base oggi si trasformano in rituali con più prodotti (detergenti, tonici, sieri e perfino anti-age), spesso replicati dopo aver visto video tutorial sui social. Questo cambiamento non è un dettaglio estetico: racconta una trasformazione culturale profonda nel modo in cui le giovanissime ed i giovanissimi percepiscono il proprio corpo e il proprio aspetto e quale valore vi danno. E, non da ultimo, rappresenta uno dei tanti sintomi di adultizzazione dei giovani e delle giovanissime. 🔗 Leggi su Dilei.it

