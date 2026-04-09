il derby tra numeri e tradizione blitz di tedesco col grifo di mazzone

Il derby tra le due squadre si svolge in un contesto di lunga tradizione, caratterizzato da incontri spesso imprevedibili. Recentemente, l’allenatore ha effettuato un blitz con il club avversario, mentre i numeri attuali favoriscono la squadra di casa. La partita si mantiene aperta e senza previsioni certe, anche se i dati statistici indicano un leggero vantaggio per la formazione che gioca in casa.

Il derby è il derby, impossibile fare conti e pronostici. Ma non si può negare che i numeri attuali siano dalla parte del Grifo. I biancorossi sono reduci da sei risultati positivi, tre vittorie e tre pareggi, lo stato di forma delle ultime cinque gare racconta di un avversario che ha, invece, infilato tre sconfitte e due pareggi. Un trend negativo in un clima non certo idiallico. Ma restando al calcio giocato, ai numeri e alla tradizione, ci sono aspetti positivi ed altri da ribaltare. I biancorossi con un blitz sul campo della Ternana hanno la possibilità di festeggiare la permanenza in serie C, un traguardo che non esalta, ma ricordando l’avvio di campionato, la salvezza è diventata addirittura una grande conquista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Giovanna Carta Crespi. . Vecchio filmato... Ciko aveva 4 anni e con noi c'erano ancora Blitz, il mio pastore tedesco e Nikita la mia Jack Russell entrambi vecchietti e poi Mia la meticcia, ed Helenia l'alana. Ciko aveva beccato Marilla ed io cercavo di tranqui - facebook.com facebook