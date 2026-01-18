Perugia-Gubbio su il sipario oggi al Curi Tedesco | Voglio un Grifo da derby

Oggi allo stadio Curi di Perugia si terrà la partita tra Perugia e Gubbio, due squadre del campionato regionale. Il tecnico Tedesco ha espresso il desiderio di vedere un Grifo determinato come in un derby. Il Perugia, reduce da una vittoria, affronta un Gubbio che nelle ultime gare ha ottenuto dieci punti. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni, con obiettivi di continuità e miglioramento.

Un Perugia in buona salute sfida un Gubbio che ha messo insieme dieci punti nelle ultime dieci gare. Ma il Grifo è fresco di scottatura, appena sette giorni fa con il Bra. E Tedesco oggi al Curi si aspetta una squadra brillante dall’inizio alla fine. "Voglio ringraziare l’allenatore del Gubbio, Di Carlo, per le parole che ha avuto nei nostri confronti. Non è usuale ricevere i complimenti, li giro alla squadra, perché in campo vanno loro. Arrivano poi da un tecnico di grande livello", spiega Tedesco alla vigilia del match. Sarà una partita insidiosa. Tedesco ha avvisato i suoi. "Il Gubbio è una squadra importante, che ha fatto tanti punti in trasferta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

