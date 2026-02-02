La Nazione Futura di Giubilei ha presentato un esposto contro il simbolo di Futuro Nazionale depositato da Vannacci. Secondo l’associazione, il logo è troppo simile al loro e potrebbe creare confusione. La polemica si accende a pochi giorni dall’evento del 14 settembre, quando Nazione Futura aveva organizzato la prima presentazione nazionale del libro del generale. La questione ora rischia di dividere ulteriormente gli ambienti politici e culturali.

Il 14 settembre 2023 – a meno di un mese dall’inizio delle polemiche per la pubblicazione de “ Il Mondo al contrario “ – era stata la prima associazione a organizzare una presentazione a livello nazionale del libro del generale Roberto Vannacci. Ma a quasi due anni e mezzo da quell’incontro il rapporto tra l’ex paracadutisa, oggi europarlamentare e vicesegretario della Lega, e il movimento Nazione Futura è definitivamente compromesso. Nazione Futura ha infatti deciso di impugnare il simbolo Futuro Nazionale depositato da Vannacci perché ritenuto troppo simile al loro e quindi a rischio confusione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nazione Futura di Giubilei impugna il simbolo Futuro Nazionale depositato da Vannacci: “Troppo simile al nostro”

Approfondimenti su Vannacci Futuro

Roberto Vannacci ha già fatto discutere.

Roberto Vannacci si trova al centro di una nuova polemica dopo che Nazione Futura di Giubilei ha criticato il suo marchio “Futuro Nazionale”.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

DIEGO FUSARO: Futuro Nazionale: il generale Vannacci deposita il simbolo del suo movimento

Ultime notizie su Vannacci Futuro

Argomenti discussi: Prima gaffe di Vannacci. Nazione futura lo accusa: Ci ha copiato il simbolo; A destra già si litiga. Nazione futura di Giubilei accusa Vannacci: Nome e simbolo simili al nostro. E valuta azioni per tutelarsi; Simbolo copiato. È guerra di loghi tra Vannacci e Giubilei; Polemica per il logo di Vannacci, Nazione Futura di Giubilei: Ci ha copiato.

Nazione Futura deposita ricorso contro il marchio di Vannacci. Lui: Me ne fregoRicorso di Nazione Futura contro il marchio Futuro nazionale di Vannacci per rischio confusione tra nomi e loghi, con botta e risposta tra Giubilei e l’ex generale ... tag24.it

Nazione Futura 'impugna' il simbolo di Vannacci (e fa proseliti tra i fan del generale)L'associazione guidata da Francesco Giubilei si rivolge all'ufficio europeo dei brevetti contro 'Futuro Nazionale' e fa un appello: 'iscrivetevi a Nazione Futura' ... adnkronos.com

Vannacci attacca Nazione Futura dicendo "me ne frego" del nostro ricorso. È molto nervoso e lo saremmo anche noi se fossimo in lui visti i fuoriusciti da Il mondo al contrario che si stanno iscrivendo a Nazione Futura. Ormai Vannacci ha più amici a sinistra ch x.com

Nazione Futura #rovigo «Nessun legame con l’iniziativa di Roberto Vannacci, tuteliamo identità e lavoro costruiti in questi anni» - facebook.com facebook