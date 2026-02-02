Nazione Futura di Giubilei impugna il simbolo Futuro Nazionale depositato da Vannacci | Troppo simile al nostro
La Nazione Futura di Giubilei ha presentato un esposto contro il simbolo di Futuro Nazionale depositato da Vannacci. Secondo l’associazione, il logo è troppo simile al loro e potrebbe creare confusione. La polemica si accende a pochi giorni dall’evento del 14 settembre, quando Nazione Futura aveva organizzato la prima presentazione nazionale del libro del generale. La questione ora rischia di dividere ulteriormente gli ambienti politici e culturali.
Il 14 settembre 2023 – a meno di un mese dall’inizio delle polemiche per la pubblicazione de “ Il Mondo al contrario “ – era stata la prima associazione a organizzare una presentazione a livello nazionale del libro del generale Roberto Vannacci. Ma a quasi due anni e mezzo da quell’incontro il rapporto tra l’ex paracadutisa, oggi europarlamentare e vicesegretario della Lega, e il movimento Nazione Futura è definitivamente compromesso. Nazione Futura ha infatti deciso di impugnare il simbolo Futuro Nazionale depositato da Vannacci perché ritenuto troppo simile al loro e quindi a rischio confusione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Vannacci Futuro
Giubilei contro Vannacci: "Futuro nazionale? Il simbolo è troppo simile al nostro. Ci tuteleremo"
Roberto Vannacci ha già fatto discutere.
Nazione Futura di Giubilei accusa Vannacci: «Simbolo troppo simile»
Roberto Vannacci si trova al centro di una nuova polemica dopo che Nazione Futura di Giubilei ha criticato il suo marchio “Futuro Nazionale”.
DIEGO FUSARO: Futuro Nazionale: il generale Vannacci deposita il simbolo del suo movimento
Ultime notizie su Vannacci Futuro
Argomenti discussi: Prima gaffe di Vannacci. Nazione futura lo accusa: Ci ha copiato il simbolo; A destra già si litiga. Nazione futura di Giubilei accusa Vannacci: Nome e simbolo simili al nostro. E valuta azioni per tutelarsi; Simbolo copiato. È guerra di loghi tra Vannacci e Giubilei; Polemica per il logo di Vannacci, Nazione Futura di Giubilei: Ci ha copiato.
Nazione Futura deposita ricorso contro il marchio di Vannacci. Lui: Me ne fregoRicorso di Nazione Futura contro il marchio Futuro nazionale di Vannacci per rischio confusione tra nomi e loghi, con botta e risposta tra Giubilei e l’ex generale ... tag24.it
Nazione Futura 'impugna' il simbolo di Vannacci (e fa proseliti tra i fan del generale)L'associazione guidata da Francesco Giubilei si rivolge all'ufficio europeo dei brevetti contro 'Futuro Nazionale' e fa un appello: 'iscrivetevi a Nazione Futura' ... adnkronos.com
Vannacci attacca Nazione Futura dicendo "me ne frego" del nostro ricorso. È molto nervoso e lo saremmo anche noi se fossimo in lui visti i fuoriusciti da Il mondo al contrario che si stanno iscrivendo a Nazione Futura. Ormai Vannacci ha più amici a sinistra ch x.com
Nazione Futura #rovigo «Nessun legame con l’iniziativa di Roberto Vannacci, tuteliamo identità e lavoro costruiti in questi anni» - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.