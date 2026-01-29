Giorgia Meloni conquista anche l’America con la sua autobiografia. Il libro “I Am Giorgia” entra nelle classifiche dei più venduti negli Stati Uniti, portando la leader italiana sotto i riflettori oltreoceano. La sua storia e le sue idee attirano l’attenzione di un pubblico nuovo, che dimostra di essere interessato alla sua figura e alla sua ascesa politica.

“I Am Giorgia”, la versione americana dell’autobiografia di Giorgia Meloni, conquista anche l’America. Il libro tradotto in lingua inglese, con la prefazione di Donald Trump junior, risulta tra i più venduti su Amazon. Il successo in America. L’edizione in lingua inglese, con la prefazione di Donald Trump Jr., è stata pubblicata da Skyhorse Publishing e ha ottenuto visibilità, diventando un “bestseller internazionale” disponibile in diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’India. Leggi anche "'Io sono Giorgia' è una grande ispirazione per tutti": Trump testimonial speciale dell'edizione Usa del libro di Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “I Am Giorgia” conquista l’America: l’autobiografia di Meloni tra i libri più venduti

Approfondimenti su Giorgia Meloni

Nel 2025, l'industria musicale italiana ha visto alcune novità e conferme tra gli album e le canzoni più venduti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

La nostra studentessa Giorgia Maggi conquista l’oro al National Grand Prix – Trofeo Italia “Città di Veroli”. Ci congratuliamo con Giorgia e con la Polisportiva Judo Palagiano per il prestigioso risultato ottenuto nella competizione nazionale di judo, svoltasi s - facebook.com facebook

Giorgia Meloni conquista fiducia anche fuori dai confini nazionali. Il riconoscimento della stampa internazionale racconta un’Italia finalmente credibile, con una guida capace di dare stabilità e visione. x.com