Il Comune confida di intascare 700mila euro dalle contravvenzioni

Il Comune di Castel Volturno ha approvato una delibera di giunta che stabilisce la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni del Codice della Strada. Secondo il documento, si prevede di incassare circa 700 mila euro all’anno dalle contravvenzioni. La cifra rappresenta l’obiettivo di entrate derivante dalle multe comminate per infrazioni stradali nel territorio comunale.

E' la somma prevista dall'Ente nell'ambito della definizione della destinazione dei proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada Il Comune di Castel Volturno confida di intascare circa 700mila euro annui per le contravvenzioni. E' questa la somma inserita nella delibera di giunta relativa alla determinazione della destinazione dei proventi derivanti da sanzioni per violazioni del Codice della Strada. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. L'audizione shock della commissaria: "Omertà, debiti e stanze chiuse a chiave. Qui la politica ha fallito" . 🔗 Leggi su Casertanews.it

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