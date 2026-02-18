Capitali illeciti sequestrati oltre 700mila euro a pluripregiudicato
La guardia di finanza ha sequestrato oltre 700mila euro a un pregiudicato calabrese residente a Livorno, perché sospettato di aver nascosto il denaro in Liechtestein. La confisca arriva dopo una lunga indagine che ha svelato il tentativo di eludere le autorità fiscali. Il denaro, trovato in un conto bancario estero, avrebbe origine da attività illecite.
Nei confronti dell'uomo già denunce e condanne usura, falsificazione, ricettazione, estorsione, lesioni personali, sequestro di persona, violenza privata, detenzione e porto abusivo d’armi I finanzieri del comando provinciale di Firenze e Livorno, coordinati dalla procura labronica, hanno effettuato il sequestro disposto dal tribunale di Firenze. In particolare, sono stati disposti sequestri di asset finanziari rientrati dall’estero (conti correnti, dossier titoli e vaglia non trasferibili) precedentemente nascosti in Liechtenstein e a lui riconducibili, acquisiti negli anni 1976, 1997 e 1999, cioè nel periodo della sua pericolosità, definito tra il 1974 e il 2017, che ora saranno gestiti dagli amministratori giudiziari nominati dal tribunale di Firenze.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
