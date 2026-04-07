Il parcheggio è un lusso nel centro di Viterbo per un box auto fino a 40mila euro

Nel centro di Viterbo, trovare un posto auto rappresenta una sfida considerevole, con i box disponibili a un prezzo massimo di 40 mila euro. Mentre le autorità pubbliche discutono di nuovi progetti, come il parcheggio multipiano di via San Biele, chi abita o desidera tornare a vivere nel cuore della città si trova di fronte a una realtà difficile da affrontare. La mancanza di spazi adeguati rimane un problema aperto per molti residenti.

La carenza di stalli per i residenti spinge il mercato delle autorimesse, ma chi cerca un garage deve fare i conti con esborsi proibitivi e pochissime soluzioni in affitto Se da una parte la politica discute sui futuri progetti per i parcheggi, come il multipiano di via San Biele, dall'altra chi nel centro ci vive, o vorrebbe tornarci, si scontra con una realtà desolante. Trovare un posto per l'auto è un'impresa quasi impossibile e lo certifica anche il Pums, evidenziando una carenza cronica di stalli che colpisce dritto al cuore la residenzialità di un nucleo urbano che sta già lottando per non svuotarsi del tutto. Senza una soluzione strutturale per la sosta di chi abita dentro le mura, ogni piano di rilancio dell'abitare rischia di rimanere una bella intenzione sulla carta. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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