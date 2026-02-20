mvp coppa italia a enrico chicco ravaglia per i suoi 50 anni

Nel contesto di una Coppa Italia che festeggia mezzo secolo, il ricordo di Enrico “Chicco” Ravaglia torna a risplendere tra presente e passato della pallacanestro italiana. Nato nel 1976, Ravaglia è associante a momenti significativi di una sportività che continua a ispirare. Morena e Bob, genitori dell’atleta, sono presenti all’Inalpi Arena,testimonianza di una memoria condivisa mentre domenica, in suo nome, verrà assegnato l’ della manifestazione. La celebrazione mette al centro la figura di Ravaglia, ricordato per il talento che ha brillato fin dai primi passi. L’evento all’Inalpi Arena si ricongiunge al patrimonio della disciplina, con l’obiettivo di onorare una carriera interrotta prematuramente. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

