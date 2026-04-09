Il Comune di Montefiascone assume contratti a tempo pieno e indeterminato per contabili ed elettricisti

Il Comune di Montefiascone ha pubblicato due nuovi bandi di concorso per assumere a tempo pieno e indeterminato due figure professionali: un contabile e un elettricista. Le selezioni sono rivolte a candidati in possesso di specifici requisiti e prevedono procedure di assunzione mirate. Le posizioni sono destinate a rafforzare gli uffici amministrativi e i servizi operativi del municipio. La domanda di partecipazione può essere presentata entro i termini indicati nei bandi.

Il comune di Montefiascone rinforza i propri uffici e i servizi operativi attraverso l'apertura di due nuovi bandi di concorso. Si tratta di assunzioni a tempo pieno e indeterminato che mirano a coprire ruoli chiave per il corretto funzionamento della macchina pubblica locale. Cercasi esperto dei. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Anm Napoli assume altri autisti di bus, contratti a tempo indeterminato: c’è l’ok del ComuneIl Comune di Napoli dà il via libera al Cda di Anm per prorogare la graduatoria degli autisti dei bus: previste assunzioni a tempo indeterminato. Il Comune assume sei bidelli a tempo indeterminatoSei operatori con mansione di bidello, assunti a tempo indeterminato dopo due differenti procedure, entreranno in servizio il 1° febbraio prossimo. Temi più discussi: Montefiascone - Assunzioni in Comune, ecco i bandi di concorso aperti e tutte le informazioni; Grande successo per il Tuscia Legends Cup; Il Tar dice no alle 13 torri eoliche sulla Teverina, Frontini: Vittoria storica a difesa del territorio; Tuscia, Fronte comune contro l’Assalto Energetico. Montefiascone – Assunzioni in Comune, ecco i bandi di concorso aperti e tutte le informazioniI concorsi riguardano due diversi profili professionali, destinati a rafforzare sia l’area amministrativo-contabile sia quella tecnica MONTEFIASCONE - Il Com ... etrurianews.it Montefiascone, trema il Comune: Sciuga e Merlo anticipano il rimpasto e si dimettonoScosse telluriche che rischiano di minare la tenuta del Comune di Montefiascone. Le dimissioni protocollate ieri mattina da due dei cinque assessori che compongono la giunta guidata dalla sindaca ... ilmessaggero.it MONTEFIASCONE - I concorsi riguardano due diversi profili professionali, destinati a rafforzare sia l’area amministrativo-contabile sia quella tecnica #assunzioni #comune #montefiascone - facebook.com facebook