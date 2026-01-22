Il Comune assume sei bidelli a tempo indeterminato

Il Comune annuncia l'assunzione di sei bidelli a tempo indeterminato, a seguito di due diverse procedure di selezione. I nuovi operatori entreranno in servizio il 1° febbraio, contribuendo alla gestione e alla manutenzione delle strutture scolastiche. Questa iniziativa mira a rafforzare il personale dedicato all’assistenza e al supporto delle attività educative presenti nel territorio comunale.

Sei operatori con mansione di bidello, assunti a tempo indeterminato dopo due differenti procedure, entreranno in servizio il 1° febbraio prossimo. "Anche per queste figure professionali abbiamo mantenuto l'impegno assunto all'inizio del nostro mandato: mettere fine al precariato che impedisce.

