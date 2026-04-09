Il comune della Brianza lecchese che dedica un mese all' arte

A Barzanò, nel mese di aprile, si svolge l’iniziativa Aprile Arte, promossa dal Comune della Brianza lecchese. Durante il mese si susseguiranno diverse esposizioni, tra cui anche un laboratorio dedicato ai bambini. La commissione cultura comunale ha organizzato un programma ricco di eventi artistici che coinvolgono la comunità locale. La manifestazione si svolge nel centro e nelle sedi dedicate del paese.

Torna Aprile Arte a Barzanò, un mese caratterizzato da un fitto calendario di mostre, che prevede anche un laboratorio per bambini, organizzato dalla commissione cultura del Comune di Barzanò.Dopo l'esordio con Il Testimone, di Andrea Spinelli, primo illustratore giudiziario in Italia, che si è. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Giovanni Segantini 1858 1901 Zampognari in Brianza x.com

Nella sua casa di Lesmo, in Brianza, Iva Zanicchi custodisce una grotta della Madonna di Lourdes trovata nel terreno su cui ha costruito la sua casa. Il precedente proprietario chiese di non demolirla. Da allora è diventata un luogo personale di preghiera, me - facebook.com facebook