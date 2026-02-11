Carnevale in Nave Caronte & Tourist annuncia una festa a bordo della Telepass
Maschere, animazione e tanto divertimento per i più piccoli. Domenica 15 febbraio, a partire dalle 10:00, la nave "Telepass" di Caronte & Tourist ospiterà il “Carnevale in Nave”, una festa in maschera navigante sullo Stretto di Messina dedicata ai bambini.Un evento del format Onde Sonore pensato.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondimenti su Carnevale in Nave
Sciopero generale Cgil, predisposti servizi minimi nello Stretto da Caronte & Tourist
In vista dello sciopero generale di venerdì 12 dicembre proclamato da Cgil contro la Legge di bilancio, il gruppo Caronte & Tourist ha predisposto servizi minimi nello Stretto per garantire la mobilità durante le ventiquattro ore di astensione dal lavoro.
Ultime notizie su Carnevale in Nave
Argomenti discussi: Carnevale di Lamezia Terme 2026: oggi la grande sfilata dei Giganti dell’Allegria tra maschere e sorrisi.
Messina, Carnevale in Nave con Caronte & Tourist: animazione per i più piccoliMaschere, animazione e tanto divertimento per i più piccoli: domenica 15 febbraio, a partire dalle ore 10:00, la nave Telepass di Caronte & Tourist ospiterà Carnevale in Nave, una festa in mascher ... strettoweb.com
VENICE CARNIVAL BALL Lunedì 16 febbraio ore 21 Centro Commerciale Nave de Vero* Sono felice di annunciare la mia partecipazione al Venice Carnival Ball, un evento speciale tra musica, maschere e magia del Carnevale veneziano! Con me sul - facebook.com facebook
#BiennaleCarnevale2026 | -1 Salpa per un CARNEVALE IN BARCA a bordo di una misteriosa nave fantasma, oppure parti per un viaggio alla scoperta di imbarcazioni storiche veneziane, tra maschere colorate e canzoni tradizionali marinare! Per due weeke x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.