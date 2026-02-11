Carnevale in Nave Caronte & Tourist annuncia una festa a bordo della Telepass

Da messinatoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maschere, animazione e tanto divertimento per i più piccoli. Domenica 15 febbraio, a partire dalle 10:00, la nave "Telepass" di Caronte & Tourist ospiterà il “Carnevale in Nave”, una festa in maschera navigante sullo Stretto di Messina dedicata ai bambini.Un evento del format Onde Sonore pensato.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Carnevale in Nave

Sciopero generale Cgil, predisposti servizi minimi nello Stretto da Caronte & Tourist

In vista dello sciopero generale di venerdì 12 dicembre proclamato da Cgil contro la Legge di bilancio, il gruppo Caronte & Tourist ha predisposto servizi minimi nello Stretto per garantire la mobilità durante le ventiquattro ore di astensione dal lavoro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Carnevale in Nave

Argomenti discussi: Carnevale di Lamezia Terme 2026: oggi la grande sfilata dei Giganti dell’Allegria tra maschere e sorrisi.

carnevale in nave caronteMessina, Carnevale in Nave con Caronte & Tourist: animazione per i più piccoliMaschere, animazione e tanto divertimento per i più piccoli: domenica 15 febbraio, a partire dalle ore 10:00, la nave Telepass di Caronte & Tourist ospiterà Carnevale in Nave, una festa in mascher ... strettoweb.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.