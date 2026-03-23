Pink Peptide 12 PDRN Serum di Tosowoong, il siero viso da avere per una pelle glowy Dai peptidi di rame che stimolano il collagene a quelli Botox-like che rilassano i muscoli distendendo la pelle, passando per quelli ad azione rimpolpante o levigante, i peptidi sono uno degli ingredienti skincare più promettenti in assoluto. Questo perché, trattandosi di brevi catene di amminoacidi, promuovono un effetto biomimetico per cui riescono a comportarsi e dare i benefici di alcune proteine e sostanze essenziali per la pelle. Nel siero di Tosowoong ne sono presenti ben 12 tipologie, che insieme si attivano per promuovere un'azione multibeneficio in termini di compatezza e bounciness del viso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il Pink Peptide 12 PDRN Serum di Tosowoong per una pelle più giovane e compatta

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