In molte la dimenticano durante l' inverno Eppure è uno step fondamentale per mantenere la pelle compatta e idratata Le novità di stagione e come sceglierle
Molti trascurano l’importanza di applicare la crema corpo durante l’inverno, anche se è un passaggio fondamentale per mantenere la pelle compatta e idratata. Le basse temperature e l’aria secca rendono questa abitudine ancora più necessaria. Le nuove formulazioni stagionali offrono prodotti più ricchi e profumati, ideali per nutrire la pelle in profondità. Scegliere la crema giusta può fare la differenza tra una pelle secca e una morbida. Questo gesto semplice aiuta a proteggere la pelle dalle aggressioni del freddo.
N on c'è rituale più appagante, dopo la doccia, dell'applicazione di una crema corpo avvolgente. Idratante, vellutata, talvolta piacevolmente burrosa e profumata, è un gesto di cura che restituisce comfort e nutrimento a una pelle che chiede attenzione. Con il tempo, le docce troppo calde, lo stress e gli squilibri ormonali possono alterare l'equilibrio dell'epidermide, rendendola più fragile, secca o spenta. Scegliere la crema corpo giusta diventa allora un atto consapevole: è la pelle stessa a guidarci, bussola preziosa capace di orientare verso la texture e la formula più adatte alle sue esigenze.
Protocollo sandwich in azione per rigenerare la pelle in inverno. Step e prodotti da utilizzareIl protocollo sandwich si sta diffondendo come metodo efficace per rigenerare la pelle durante l'inverno, grazie all'uso di tecniche specifiche e prodotti mirati.
