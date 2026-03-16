L’avvocato di Sempio ha affermato di avere idee molto chiare sull’arma del delitto. La sua dichiarazione è stata rilasciata ai microfoni di Mattino. La discussione si concentra sulla natura dell’arma usata nel crimine. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle prove o alle ipotesi in campo. La vicenda giudiziaria continua a seguire il suo corso.

“Abbiamo le idee molto chiare sull'arma del delitto”. È quanto dichiarato ai microfoni di Mattino Cinque, il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, dall'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei difensori di Andrea Sempio, indagato con l'ipotesi di omicidio in concorso per il delitto di Garlasco nella nuova inchiesta coordinata dalla Procura di Pavia. Raggiunto a Roma da un'inviata della trasmissione, il legale ha spiegato che i consulenti tecnici incaricati dalla difesa sarebbero riusciti a individuare l'oggetto contundente con cui Chiara Poggi è stata ripetutamente colpita e uccisa. “Abbiamo lavorato su un plastico in scala reale di parte della salma della povera ragazza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco, l'avvocato di Sempio: "Abbiamo idee chiare sull'arma del delitto"

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