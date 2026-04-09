Il cavo sottomarino ad alta tensione tra Sicilia e Campania completato il ramo est del Tyrrhenian Link

È stato completato il ramo est del Tyrrhenian Link, il cavo sottomarino ad alta tensione che collega Sicilia e Campania. Con questa fase, si sono concluse le operazioni di installazione delle opere marine tra le due regioni. La posa del cavo in corrente continua è stata portata a termine da Terna, azienda responsabile del progetto. La connessione rappresenta un passo importante nel collegamento tra le due aree.

Il completamento della posa del ramo est del Tyrrhenian Link, l'elettrodotto in corrente continua di Terna, segna la conclusione delle opere marine tra Campania e Sicilia. Il collegamento è stato realizzato da Prysmian, che nel 2021 si è aggiudicata il contratto quadro per la progettazione, la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Tyrrhenian Link, chiuse le opere marine del ramo est: 490 km di cavi tra Sicilia e CampaniaIl completamento della posa del ramo est del Tyrrhenian Link, l’elettrodotto in corrente continua di Terna, segna la conclusione delle opere marine...

Terna, Tyrrhenian Link: ultimate le opere marine tra Campania e SiciliaTempo di lettura: 2 minutiIl completamento della posa del ramo est del Tyrrhenian Link, l’elettrodotto in corrente continua di Terna, segna la...

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