Salerno De Luca sta tornando Ma probabilmente senza il simbolo del Pd

Vincenzo De Luca si prepara a tornare sulla scena politica di Salerno, probabilmente senza il simbolo del Partito Democratico. Dopo le dimissioni del sindaco Vincenzo Napoli, avvenute la scorsa settimana, De Luca ha subito manifestato la sua intenzione di assumere un ruolo di rilievo nella gestione cittadina, confermando la sua presenza attiva nel panorama locale.

Vincenzo De Luca si è messo subito in avanti, appena il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli si è dimesso, alla fine della scorsa settimana. «La ricreazione è finita», ha commentato senza dire apertamente se tornerà a correre nella sua città, anche se forse non ce n’è neppure bisogno: già prima di Natale aveva riaperto una piccola sede a Salerno, per fare riunioni e la sua puntuale diretta Facebook del venerdì. Di certo, la decisione del sindaco uscente ha rimesso l’intera regione in fibrillazione, in particolare a sinistra, giusto poco tempo dopo la sofferta mediazione per la candidatura di Roberto Fico a governatore regionale, poi eletto anche grazie al sostegno dell’uscente Vincenzo De Luca che a lungo aveva osteggiato l’esponente del Movimento cinque stelle.🔗 Leggi su Open.online

Finita la tregua, è il solito De Luca contro tutti. Il Pd non vuole dargli il simbolo per le Comunali a SalernoDopo la tregua, De Luca torna all'attacco, accusando il Pd di non voler concedere il simbolo per le Comunali a Salerno.

Si dimette il sindaco Pd di Salerno: sullo sfondo il ritorno dell’eterno Vincenzo De LucaIl sindaco Pd di Salerno ha annunciato le proprie dimissioni, consegnando formalmente la decisione al Segretario generale, che procederà con le procedure previste.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

De Luca torna a Salerno: annuncia la candidatura a sindaco con un roboante “la ricreazione sta finendo” - Salerno si prepara ad una primavera politica infuocata: Vincenzo De Luca ha ufficializzato, con la sua consueta enfasi, la candidatura a sindaco della città. laprimapagina.it