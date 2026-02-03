Caceres torna a casa | l’ex Juventus ha firmato con lo Juventud de Las Piedras | c’è l’annuncio ufficiale del club

Martin Caceres torna a giocare in Uruguay. Dopo aver lasciato la Juventus, l’ex difensore ha firmato con lo Juventud de Las Piedras. La società ha annunciato ufficialmente l’accordo, segnando il suo ritorno nel campionato del suo paese d’origine.

