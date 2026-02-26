Tutto fatto con la Juve è ufficiale | ha appena firmato

La Juventus ha annunciato di aver concluso un nuovo accordo, segnando un passo importante per il club. La notizia arriva a poche ore dall’eliminazione dalla Champions League, creando scompiglio tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La decisione influisce sul futuro della squadra e sulle strategie di mercato, lasciando aperte molte domande sui prossimi passi.

Svolta improvvisa in casa Juventus il giorno dopo l’eliminazione dalla Champions League: ecco le ultimissime. C’è grande delusione in casa Juventus il giorno dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Galatasaray. I bianconeri hanno provato in ogni modo a ribaltare il 5-2 della gara di andata portando la gara ai supplementari, ma alla fine si sono arresi a Osimhen e compagni. Ora la corsa al quarto posto rimane l’unico obiettivo stagionale e la Vecchia Signora non può fallirlo. Koopmeiners (Ansa Foto) – calciomercato.it Intanto, dopo McKennie, un altro calciatore della rosa ha rinnovato il proprio contratto. Si tratta di Carlo Pinsoglio, terzo portiere della squadra allenata da Spalletti: il 35enne originario di Moncalieri si lega alla Juve fino al 30 giungo 2027, arrivando a 10 anni di fila con la casacca bianconera. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Tutto fatto con la Juve, è ufficiale: ha appena firmato Addio all’Inter, tutto vero: ha appena firmato con i bianconeriBeffa atroce per l’Inter in queste ultimissime ore di calciomercato: tutto fatto per il suo trasferimento in bianconero. Leggi anche: Calciomercato Inter, ricordate l’obiettivo Guehi? Ha appena firmato con… Ci hanno bloccato il video sul Servizio de Le Iene su Patrizio Official | RUVIDO 269 Temi più discussi: Sal Da Vinci a Sanremo 2026: I nonni di oggi? Sono più fighi!; Mercato Juventus, tutto fatto per un altro (ricco) rinnovo; Fabregas: Chiedo scusa, ma Allegri esagerato. Abbiamo fatto tutto meglio del Milan; Tutto fatto, cambio vita. Ancona, slitta la firma con Tinto: Tutto fatto: l’obiettivo è vincereSettimana molto importante, quella in corso per l’Ancona, che tra oggi e domani a Napoli dovrebbe mettere definitivamente nero su bianco l’ingresso in società di Pasquale Tinto, a suggello di quanto ... ilrestodelcarlino.it Raspadori torna in Italia ma non alla Roma: tutto fatto con l'AtalantaLa telenovela Raspadori potrebbe concludersi presto. L'attaccante dell'Atletico Madrid è l'obiettivo di diversi club di Serie A, su tutti la Roma che lo ha inseguito a lungo ma, a quanto pare, senza ... sportmediaset.mediaset.it Claudio Zuliani. . SPALLETTI SUPERIORE ALLA ROSA, MANDA MESSAGGI ALLA JUVE RINNOVATELO SUBITO TuttoJuve.com #Juventus #SerieA #spalletti #contratto - facebook.com facebook