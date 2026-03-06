Camion esce di strada | chiusa la provinciale tra Torrile e Trecasali

Un camion è uscito di strada sulla strada provinciale 43, tra Torrile e Trecasali, al km 6+100. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico, creando disagi per gli automobilisti che transitavano in zona. Nessun dettaglio riguardo alle cause dell’incidente è stato comunicato finora. La polizia e i servizi di emergenza sono presenti sul luogo.

La strada provinciale 43, tra Torrile e Trecasali, è attualmente chiusa al traffico a causa dell'uscita di un mezzo pesante al km 6+100. La viabilità lungo la provinciale 43 resterà interrotta sino al completamento delle operazioni di recupero e rimessa in strada del mezzo pesante.