Il Brindisi vince facile anche contro il Gallipoli | per la promozione manca solo la matematica

Da brindisireport.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Brindisi ha ottenuto una vittoria netta contro il Gallipoli, consolidando la propria posizione in classifica. La squadra ha superato gli avversari senza grandi difficoltà e si trova ormai a un passo dalla promozione in Serie D. La matematica conferma che il ritorno tra i dilettanti è vicino, con poche giornate ancora da disputare prima di ufficializzare il risultato.

BRINDISI - Il Brindisi smaltisce in scioltezza la pratica Gallipoli ed è virtualmente in Serie D. Ormai manca solo la matematica per poter suggellare il ritorno fra i dilettanti. Il traguardo potrebbe essere tagliato domenica prossima, in casa dell'Unione Calcio Bisceglie, nella terzultima. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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