Il Brindisi vince facile anche contro il Gallipoli | per la promozione manca solo la matematica

Il Brindisi ha ottenuto una vittoria netta contro il Gallipoli, consolidando la propria posizione in classifica. La squadra ha superato gli avversari senza grandi difficoltà e si trova ormai a un passo dalla promozione in Serie D. La matematica conferma che il ritorno tra i dilettanti è vicino, con poche giornate ancora da disputare prima di ufficializzare il risultato.