Il Brindisi vince facile anche contro il Gallipoli | per la promozione manca solo la matematica
Il Brindisi ha ottenuto una vittoria netta contro il Gallipoli, consolidando la propria posizione in classifica. La squadra ha superato gli avversari senza grandi difficoltà e si trova ormai a un passo dalla promozione in Serie D. La matematica conferma che il ritorno tra i dilettanti è vicino, con poche giornate ancora da disputare prima di ufficializzare il risultato.
BRINDISI - Il Brindisi smaltisce in scioltezza la pratica Gallipoli ed è virtualmente in Serie D. Ormai manca solo la matematica per poter suggellare il ritorno fra i dilettanti. Il traguardo potrebbe essere tagliato domenica prossima, in casa dell'Unione Calcio Bisceglie, nella terzultima. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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