Il bosco salvato dalle fiamme | Decisivo l’operato in sinergia fondamentali i volontari

Lo scorso sabato, un incendio ha interessato i boschi di Laveno Mombello. L’intervento di vari volontari, coordinato con le forze di soccorso, ha permesso di spegnere le fiamme e salvare l’area verde. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore e hanno coinvolto squadre di volontari e vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita e l’incendio non ha causato danni significativi alle proprietà circostanti.

È stato un impegno corale quello che ha permesso di sconfiggere l’incendio scoppiato lo scorso sabato nei boschi di Laveno Mombello. Quattro giorni di attività contro le fiamme che si sono conclusi martedì pomeriggi. Circa 22 ettari in totale l’area interessata, tra la località Montecristo fino al versante tra Monteggia e Casere. A operazioni terminate è giunto il ringraziamento agli operatori da parte dell’amministrazione comunale. Il primo cittadino Luca Santagostino ha voluto dire grazie a tutti, a partire dalla signora Eliana Formenti che nella sua abitazione ha dato ospitalità agli operatori. "Voglio ringraziare il comando provinciale... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il bosco salvato dalle fiamme: "Decisivo l’operato in sinergia fondamentali i volontari" Fiamme nel bosco a Castel Focognano: in azione vigili del fuoco e volontari AibCASTEL FOCOGNANO – Nel pomeriggio di ieri (9 marzo) una squadra del comando dei vigili del fuoco del distaccamento di Bibbiena è intervenuta per... Incendio a Corte Franca, divorati dalle fiamme oltre 5200 metri quadri di boscoCorte Franca (Brescia), 30 marzo 2026 – Nella serata di domenica 29 marzo, poco prima delle 22, un incendio è divampato nei boschi di Corte Franca,... Si parla di: Il bosco salvato dalle fiamme: Decisivo l’operato in sinergia fondamentali i volontari. Il bosco salvato dalle fiamme: Decisivo l’operato in sinergia fondamentali i volontariÈ stato un impegno corale quello che ha permesso di sconfiggere l’incendio scoppiato lo scorso sabato nei boschi di Laveno Mombello. Quattro giorni di attività contro le fiamme che si sono conclusi ma ... ilgiorno.it Inseguito dai cinghiali, minorenne si perde nel bosco: salvato dal gps del telefonoPaura nel pomeriggio di domenica nell’area di Montecassino, dove un escursionista minorenne si è smarrito durante una camminata nei boschi dopo essere stato inseguito da alcuni cinghiali. Il ragazzo ... fanpage.it